Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Besni'de "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla kapalı alanlarda "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besni'de "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla kapalı alanlarda "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların etkilenmesini önlemek amacıyla Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerinde "dumansız hava sahası" denetimi yapıldı.

        Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında yapılan denetimde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun gereği işyeri sahiplerine bilgi verdi.

        Denetimin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın vatandaşların tütün ürünlerinden pasif içici olarak zarar görmemeleri için denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ülkede yaygın bir alışkanlık olan tütün ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi sorun olduğuna işaret eden Yalçın, "Tütün ürünleri tüketimi ülkemizde yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri, gelecek nesillerin sağlığını tehdit eder durumdadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık Bakanlığı alo 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürmektedir. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında ilimiz genelinde çapraz tütün denetimleri gerçekleştirmekteyiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Adıyaman'da aşevi açılışında...
        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Adıyaman'da aşevi açılışında...
        Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz