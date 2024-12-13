Besni'de "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla kapalı alanlarda "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla kapalı alanlarda "dumansız hava sahası" denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların etkilenmesini önlemek amacıyla Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerinde "dumansız hava sahası" denetimi yapıldı.
Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında yapılan denetimde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun gereği işyeri sahiplerine bilgi verdi.
Denetimin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın vatandaşların tütün ürünlerinden pasif içici olarak zarar görmemeleri için denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.
Ülkede yaygın bir alışkanlık olan tütün ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi sorun olduğuna işaret eden Yalçın, "Tütün ürünleri tüketimi ülkemizde yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri, gelecek nesillerin sağlığını tehdit eder durumdadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık Bakanlığı alo 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürmektedir. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında ilimiz genelinde çapraz tütün denetimleri gerçekleştirmekteyiz." dedi.
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