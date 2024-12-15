Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
M.Z. idaresindeki 02 AEZ 311 plakalı kamyonet, Altınşehir Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 02 AEA 230 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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