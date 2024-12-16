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        Suriyeli Rezak ailesini ülkelerine dönerken Adıyaman'daki komşuları uğurladı

        Ülkesindeki iç savaş sonrası geldiği Adıyaman'da 11 yıldır yaşayan Munif Hacı Rezak ve ailesini Suriye'ye komşuları uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:13
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        Suriyeli Rezak ailesini ülkelerine dönerken Adıyaman'daki komşuları uğurladı
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        Ülkesindeki iç savaş sonrası geldiği Adıyaman'da 11 yıldır yaşayan Munif Hacı Rezak ve ailesini Suriye'ye komşuları uğurladı.

        Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Adıyaman'a 11 yıl önce gelen Rezak ailesi, Mara Mahallesi'ndeki evlerindeki eşyalarını toplayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

        Türk ve Suriyeli komşular, aileye eşyaların taşımasında yardımcı olurken vedalaşmada duygusal anlar yaşandı.

        Munif Hacı Rezak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Esed'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlatan Rezak, "Şimdi Esed gitti, ben 11 yıldır Türkiye'deyim. Annem, babam, kardeşlerim orada kaldı, onları çok özledim. Hemen eşyalarımı topladım. Eşim ve 4 çocuğumla yeniden ülkeme gideceğim. Esed'in işkencelerini dünya gördü, Esed insanlara zulüm yapıyor ben de ondan dolayı kaçtım geldim." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Rezak, şunları kaydetti:

        "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Eşim bilgisayar mühendisi, ben de otomotiv mühendisiyim. Yeniden orada kendi işimi kuracağım. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun Türkiye'ye minnettarım."

        - Vedalaşmada gözyaşlarını tutamadı

        Türk komşularıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamayan Rezak, komşularının kendilerini deprem döneminde de savaş zamanında da yalnız bırakmadığını söyledi.

        Suriyeli aileyi uğurlayan mahalle sakinlerinden Abuzer Turhan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        "Rezak ailesi savaşın ilk yıllarında Adıyaman'a geldi. 11 yılda aramızda kardeşlik hukuku oluştu. İlk günden beri kendisine destek olduk. Ben de vedalaşmaya geldim. Ensar-muhacir kardeşliği içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ülkesine gitmesinden yana seviniyorum ama böyle bir kardeşimi kaybettiğim için de üzülüyorum."

        Aile, daha sonra Suriye'ye gitmek üzere Yayladağı Sınır Kapısı'na uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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