Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kahta-Siverek kara yolunda A.K. idaresindeki 02 KU 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan M.K, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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