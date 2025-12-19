Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:25
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'yi yakaladı.

        N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

