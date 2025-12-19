Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'yi yakaladı.
N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
