Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan veya ağır hasar alan vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan veya ağır hasar alan vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan tarihi eserlerin, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla oluşturulan bilim kurulunun hazırladığı raporlar ve onaylanan projeler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Ulu Cami, Kab Cami, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Besni Kurşunlu Cami ile Mahmut El Ensari Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları, bilim kurulu üyeleri tarafından yerinde incelendi.

        Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı kurul, yürütülen çalışmaların bilimsel raporlara uygunluğunu değerlendirdi.

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar gören vakıf eserlerinde restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        - 2026'da tamamlanması hedefleniyor

        Tarihi yapıların bilim kurulunun önerileri doğrultusunda restore edildiğini vurgulayan Palalı, şöyle konuştu:

        "Bu heyetler bizlere hem yol gösteriyor hem de yapılan işlerin bilimsel denetimini sağlıyor. Mahmut el Ensari Türbesi'nde çalışmalar tamamlandı. Mor Petrus ve Mor Pavlos Kilisesi'nde duvarların yaklaşık yarısı örüldü. Adıyaman Ulu Cami'de ise duvar örgüsünde 12'nci taş sırasına ulaştık, hedefimiz 20 sıra. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. İnşallah 2026 yılı içerisinde tüm bu eserleri tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Besni Kurşunlu Camimizi de Ramazan ayının ilk gününde ibadete açmayı hedefliyoruz."

        Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Aykaç ise yapıların depreme dayanıklı inşa edildiğini anlattı.

        Aykaç, "Depremlerin yapılar üzerindeki etkisini gördük, maalesef çok yıkıcıydı. Bu nedenle çok temkinli davranıyoruz. Eskiden yapılan hataları yeniden gözden geçirerek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Allah göstermesin bir daha böyle bir felaketle karşılaşırsak yıkımlar böyle büyük olmayacak. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve görüşlerine göre ilerleme kaydediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Öğrenciler bilinçli enerji tüketimi hakkında bilgilendirildi
        Öğrenciler bilinçli enerji tüketimi hakkında bilgilendirildi
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs JASAT operasyonuyla yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs JASAT operasyonuyla yakalandı
        Evlerine geçen Adıyamanlı depremzedeler: "Bakan Murat Kurum, her zaman yanı...
        Evlerine geçen Adıyamanlı depremzedeler: "Bakan Murat Kurum, her zaman yanı...