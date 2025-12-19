Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan veya ağır hasar alan vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan tarihi eserlerin, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla oluşturulan bilim kurulunun hazırladığı raporlar ve onaylanan projeler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ulu Cami, Kab Cami, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Besni Kurşunlu Cami ile Mahmut El Ensari Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları, bilim kurulu üyeleri tarafından yerinde incelendi.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı kurul, yürütülen çalışmaların bilimsel raporlara uygunluğunu değerlendirdi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar gören vakıf eserlerinde restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

- 2026'da tamamlanması hedefleniyor

Tarihi yapıların bilim kurulunun önerileri doğrultusunda restore edildiğini vurgulayan Palalı, şöyle konuştu:

"Bu heyetler bizlere hem yol gösteriyor hem de yapılan işlerin bilimsel denetimini sağlıyor. Mahmut el Ensari Türbesi'nde çalışmalar tamamlandı. Mor Petrus ve Mor Pavlos Kilisesi'nde duvarların yaklaşık yarısı örüldü. Adıyaman Ulu Cami'de ise duvar örgüsünde 12'nci taş sırasına ulaştık, hedefimiz 20 sıra. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. İnşallah 2026 yılı içerisinde tüm bu eserleri tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Besni Kurşunlu Camimizi de Ramazan ayının ilk gününde ibadete açmayı hedefliyoruz."

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Aykaç ise yapıların depreme dayanıklı inşa edildiğini anlattı.

Aykaç, "Depremlerin yapılar üzerindeki etkisini gördük, maalesef çok yıkıcıydı. Bu nedenle çok temkinli davranıyoruz. Eskiden yapılan hataları yeniden gözden geçirerek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Allah göstermesin bir daha böyle bir felaketle karşılaşırsak yıkımlar böyle büyük olmayacak. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve görüşlerine göre ilerleme kaydediyoruz." dedi.