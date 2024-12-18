Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
K.L. idaresindeki 06 JNH 32 plakalı otomobil, Hocaömer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.D.'ye çarptı.
Kazada, yaralanan A.D. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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