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        Adıyaman'da kaçak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı

        Adıyaman'da geçen yıl kacak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:02
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        Adıyaman'da kaçak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı
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        Adıyaman'da geçen yıl kacak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara karşı sıkı bir takip yürütüyor.

        Kentte yaban keçilerinin avlanmasını önlemek için ekipler, yıl boyunca zorlu hava koşullarına aldırmadan avcıların silahlarını ve belgelerini kontrol ediyor. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilenlere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal yaşamın korunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Geçen yıl 81 kişiye idari para cezası uyguladıklarını aktaran Turanlı, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde yaptığımız av koruma ve kontrol çalışmalarında 81 kişiye idari para cezası düzenleyip, 27 kişiye de tazminat cezası uyguladık. Ortalama 2 milyona yakın bir tazminat ve idari para cezası kesildi. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2024-2025 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yıl boyu 7/24 av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz."

        Yaban keçisi avlayan kişilere 650 bin lira idari para cezası uyguladıklarını aktaran Turanlı, "Cezalarda iki türlü idari para cezası uygulanmaktadır. Tazminat cezası 650 bin lira, idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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