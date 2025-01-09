Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Ali Erdemoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisindeki bir oto tamir dükkanı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda kimse yaralanmazken, polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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