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        Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:01
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        Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Ali Erdemoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisindeki bir oto tamir dükkanı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda kimse yaralanmazken, polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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