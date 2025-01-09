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        Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:41
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        Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri, Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Cesetler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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