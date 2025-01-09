Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri, Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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