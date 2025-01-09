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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Mahmut Hamurcu idaresindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, Arif Berk yönetimindeki 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeriyle Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Mahmut Hamurcu ile araçtaki Zeliha Hamurcu, Sevim, Filiz Atli hayatını kaybederken, Arif Berk, Havva Bilgin, Samet ve Hanifi Atli ise ağır yaralandı.

        Cesetler, otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan 3'ü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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