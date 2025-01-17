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        Çelikhan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 bin 135 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:06
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        Çelikhan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 bin 135 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Çelikhan Fatih İlköğretim okulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini aldı.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Acar, bugün itibariyle yarıyıl tatiline girmiş bulunduklarını belirterek, öğrencilerin iyice dinlenip öğretmenlerin talimatlarına uymalarını istedi.

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