Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, gazetecilerle buluştu

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin ağır hasar aldığını yeniden toparlamak için tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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