Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, gazetecilerle buluştu
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Tutdere, Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesiste, bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yıl dönümünde yapılacak anma programları hakkında bilgi verdi.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin ağır hasar aldığını yeniden toparlamak için tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
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