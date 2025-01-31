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        Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, gazetecilerle buluştu

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:25
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        Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, gazetecilerle buluştu
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        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Tutdere, Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesiste, bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yıl dönümünde yapılacak anma programları hakkında bilgi verdi.

        Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin ağır hasar aldığını yeniden toparlamak için tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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