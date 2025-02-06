Bakan Kurum, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Adıyaman'ımızın, Malatya'mızın, Hatay'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde depremin ilk anından itibaren şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için seferber olduklarını ifade eden Kurum, "Depremin ikinci günüydü, telefonum çaldı, Cumhurbaşkanı'mız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti; 'Murat hazır ol, bu yuvaları yeniden biz yapacağız, bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol' dedi. Bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ımızın, Malatya'mızın, Hatay'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz. Bu mübarek yolda Cumhurbaşkanı'mızın yanında yürümekten onur duyuyoruz." diye konuştu.

Bugünün anlamını ifade etmek için yeniden ayağa kalkışı simgeleyen "Anadolu Karanfili"nin seçildiğini aktaran Kurum, bugün 11 ilden, 11 aileye yeni yuvalarının anahtarlarını teslim edeceklerini belirtti.

- "Bir an bile, bu enkazı nasıl kaldıracağız şüphesine düşmedik"

Bakan Kurum, 6 Şubat'ın, Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesi olduğunu, o gün bütün Anadolu'nun adeta baştan başa buz tuttuğunu söyledi.

Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışmayla cevap verdiklerini vurgulayan Kurum, "İnanın, tek bir an bile, 'Bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatları nasıl normale çevireceğiz' şüphesine düşmedik." dedi.