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        Çelikhan'da 6 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:18
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        Çelikhan'da 6 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüsen kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

        Kar nedeniyle Yeşilyayla, Mutlu, Askerhan, Şerefhan, Korucak ve Karagöl köylerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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