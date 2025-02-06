Çelikhan'da 6 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüsen kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Kar nedeniyle Yeşilyayla, Mutlu, Askerhan, Şerefhan, Korucak ve Karagöl köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
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