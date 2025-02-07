Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.E.H. yönetimindeki 27 C 2336 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 7. kilometresinde A.Ş. idaresindeki 02 AAS 669 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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