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        Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:54
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        Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ş.E.H. yönetimindeki 27 C 2336 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 7. kilometresinde A.Ş. idaresindeki 02 AAS 669 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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