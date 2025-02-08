Kahta'da "Dijital Bağımlılık" konferansı verildi
KahtaKaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dijital Bağımlılık" konulu konferans düzenlendi.
KahtaKaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dijital Bağımlılık" konulu konferans düzenlendi.
Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sn. Ahmet Fidan, dijital bağımlılığın belirtileri, zararları ve çözüm yolları hakkında bilgiler verdi.
Teknoloji kullanımının tamamen bırakılmasının mümkün olmadığını belirten Fidan, dijital araçların bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılması gerektiğine ifade etti.
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