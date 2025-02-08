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        Kahta'da "Dijital Bağımlılık" konferansı verildi

        KahtaKaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dijital Bağımlılık" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:05
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        Kahta'da "Dijital Bağımlılık" konferansı verildi
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        KahtaKaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dijital Bağımlılık" konulu konferans düzenlendi.

        Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sn. Ahmet Fidan, dijital bağımlılığın belirtileri, zararları ve çözüm yolları hakkında bilgiler verdi.

        Teknoloji kullanımının tamamen bırakılmasının mümkün olmadığını belirten Fidan, dijital araçların bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılması gerektiğine ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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