Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.G'nin üst aramasında 100 bin lira ve sahte olduğu değerlendirilen 50 altın küpe ele geçirildi.

İş yerlerin güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin S.G olduğunu tespit etti.

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