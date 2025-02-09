Adıyaman'da sürü halindeki dağ keçileri görüntülendi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Adıyaman-Çelikhan kara yolu Koç Ali köyü civarında karla kaplanan yolda mahsur kalanlara ve yol açma çalışması yürüten ekiplere yiyecek götüren AFAD ekipleri, dağın yamacında otlanan dağ keçilerini gördü.
Sürü halinde otlanan yaklaşık 30 dağ keçisi, ekiplerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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