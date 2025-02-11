Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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