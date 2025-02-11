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        Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:46
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        Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye kaldırıldı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

        Savran köyünde yaşayan hamile kadının sancılarının artması üzerine yardım talebinde bulunuldu.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın talimatları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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