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        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:33
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        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi.

        Tut ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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