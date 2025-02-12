Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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