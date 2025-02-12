Adıyaman'da metan gazından etkilenen 3 işçiden biri öldü
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında sızan metan gazından etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında sızan metan gazından etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Bulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından 3 işçi etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden O.S. (36) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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