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        Adıyaman Valisi Osman Varol kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte bu yılın 17 Ocak ile 17 Şubat ayındaki asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:01
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        Adıyaman Valisi Osman Varol kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte bu yılın 17 Ocak ile 17 Şubat ayındaki asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

        Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların azalma olduğunu aktaran Varol, şöyle konuştu:

        "Burada bizim özellikle takip ettiğimiz 2 grup var. Bu gruplardan birisi kişilere karşı işlenen suçlar burada 10 önemli suç özellikle yakından takip ediliyor. Bir de mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç var. Burada özellikle geçtiğimiz ay içerisinde toplam olay sayımızda bir azalma mevcut yani genel olarak son bir ay içerisinde daha önceki döneme göre bu tip olaylarda azalma var, aydınlatma oranlarımızda da bir artış söz konusu bunu özellikle belirtmek istiyorum."

        Aranan şahıslarda yakalamalarda artışların yaşandığını aktaran, Vali Varol, "Son 1 aylık periyot içerisinde hapis yakalamaları dediğimiz yani kesinleşmiş hapis cezası olup yakaladığımız toplam 81 kişi oldu. Çeşitli ifadeler için aranan adli süreçleri devam eden yine 331 kişi yine yakalanarak onlarla ilgili de süreçleri tamamlandı. Burada özellikle 10 yıl üstü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 22 kişi var bu 81 kişinin içerisinde yani 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olup sokakta olan toplam 22 kişi bu süreçte yakalandı." dedi.

        Kentte Suriye uyruklu göçmenler hakkında bilgi veren Varol, "Malum birçok şehrimizde olduğu gibi geçici koruma altında olan Suriyeli göçmenler var. Özellikle yoğunluk olarak Suriyeli bunların da şu anki sayısı 20 bin 257 resmi kayıtlı olanlar bu nüfusun önemli bir bölümü de biliyorsunuz bizim Şanlıurfa yolundaki kamp alanımızda kurduğumuz konteyner geçici barınma merkezinde hayatını idame ettiriyor. Özellikle Suriye'deki son gelişmelerden sonra da düzenli bir geri dönüş hareketi de mevcut onu da yakını takip ediyoruz." diye konuştu.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman katıldı.

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