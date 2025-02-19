Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'ın renkli simaları lokanta duvarında yaşıyor

        Adıyaman'da lokanta işleten Ebubekir Vural, kentin renkli simalarının fotoğraflarını lokantanın duvarına asıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'ın renkli simaları lokanta duvarında yaşıyor
        ABONE OL

        Adıyaman'da lokanta işleten Ebubekir Vural, kentin renkli simalarının fotoğraflarını lokantanın duvarına asıyor.

        Vural, yıllardır Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan lokantasının duvarına kentin renkli simaların fotoğraflarını, altlarına lakaplarını yazarak asıyor.

        Vural, yaptığı açıklamada duvarda yaklaşık 200 fotoğrafın bulunduğunu söyledi.

        Müşterilerin fotoğraflara bakınca bazen tebessüm ettiğini bazen de hüzünlendiğini ifade eden Vural, "Bu fotoğraflarda bulunan insanlar gönül adamları. Müşterilerimizin bu insanlarla muhakkak mahallede, sokakta veya köşede bir anıları olmuştur. Buraya gelince anılarını tazeliyor ve mutlu oluyorlar." dedi.

        Fotoğraf asmaya devam ettiğini aktaran Vural, "Buradaki birçok kişi hayatını kaybetmiş insanlarımız, onların yakınları için de bir mazi oluyor aslında. Gelip burada birçok insan hatıra fotoğrafı çektiriyorlar." diye konuştu.

        Müşterilerden Yılmaz Kurt ise fotoğraflarla karşılaşınca şaşırdığını, birçok insanı tanıdığını ve çalışmayı beğendiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar...
        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar...
        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi
        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi
        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu
        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu
        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
        Adıyaman'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
        Adıyaman'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi