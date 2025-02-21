Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında
Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Okula giden ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, Siteler Mahallesi'nde boş bir arazide yürüdüğü sırada 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Sırtındaki çantasıyla köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan çocuk, yakınında bulunan parktaki oyun aletlerinin üzerine çıktı.
Bölgeden uzaklaşan 3 sahipsiz köpekten biri aynı bölgede yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.
Sahipsiz köpeklerin öğrenciye saldırdığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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