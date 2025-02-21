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        Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında

        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:12
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        Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında
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        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Okula giden ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, Siteler Mahallesi'nde boş bir arazide yürüdüğü sırada 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Sırtındaki çantasıyla köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan çocuk, yakınında bulunan parktaki oyun aletlerinin üzerine çıktı.

        Bölgeden uzaklaşan 3 sahipsiz köpekten biri aynı bölgede yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.

        Sahipsiz köpeklerin öğrenciye saldırdığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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