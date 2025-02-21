Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında

Bölgeden uzaklaşan 3 sahipsiz köpekten biri aynı bölgede yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.

Okula giden ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, Siteler Mahallesi'nde boş bir arazide yürüdüğü sırada 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

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