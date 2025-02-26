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        Adıyaman'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Adıyaman'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:58
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        Adıyaman'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Adıyaman'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Atatürk Bulvarı ile kent merkezi arasında çalışan otobüse binen Fatma Üder (55), araç seyir halindeyken fenalaştı.

        Araçtaki bir sağlık çalışanı ile diğer yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Hakan Bozkurt, yolcuları durakta indirip güzergahını değiştirerek Üder'i kentteki özel bir hastaneye götürdü.

        Hakan Bozkurt, gazetecilere, yolcunun rahatsızlandığını fark edince hemen güzergahını değiştirdiğini söyledi.

        Yolcuyu alarak kentteki özel bir hastaneye götürdüğünü aktaran Bozkurt, "Otobüsle seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını söylediler, hemen kapıları açtım, hava almasını sağladım. Daha sonra durakta yolcuları indirdim, amirime bilgi verdim. O da hemen hastaneye götürmemi söyledi. Yolculardan biri sağlıkçıydı. Müdahale etti, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hemen hastaneye götürdük. Her insan gibi ben de görevimi yaptım." diye konuştu.

        Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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