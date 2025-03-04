Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı
Adıyaman'da polis ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Adıyaman'da polis ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentte vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımına ilişkin broşür dağıtıldı.
KADES'in tanıtımını yapan ekipler, bazı vatandaşların da cep telefonlarına uygulamayı yükledi.
Öte yandan ekipler şehrin farklı noktalarında kurdukları stantta KADES'in önemini anlattı.
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