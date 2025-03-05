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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:02
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şahıs gözaltına alındı.

        Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda ise 69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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