Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.