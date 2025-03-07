Vali Varol'dan 8 Mart mesajı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, mesajında, kadınların toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

Başta aile olmak üzere her anı özel kılan kadınların her zaman etkin ve önemli görevler aldığını aktaran Varol, Türk kadınının aile ve devlet yönetiminde de tarih boyunca etkin olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kadim toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş olan Türk Kadını, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmışlardır. Öyle ki, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almışlardır. Millet ve devlet yapımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan, kamu yönetimine kadar hayatın her alanında çalışmalarıyla üstün başarılar elde etmektedir. Kadınlarımızın bu başarılarının toplumun her kesimine dalga dalga yayılmasını diliyoruz."