Adıyaman'da Ramazan Panayırı kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adıyaman'da Ramazan Panayırı kuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adıyaman'da Ramazan Panayırı kuruldu.
Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkı'nda kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.
Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.
Panayır sorumlusu Erol Cambaz, gazetecilere, çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan İbrahim Çelik ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine teşekkür etti.
Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
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