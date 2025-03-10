MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Adıyaman'da iftar programında konuştu:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Terörden arındırılmış bir Türkiye, sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir." dedi.

Asmalı, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürekli büyüyen bir ülke olduğunu kaydetti.

"Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam etmektedir." diyen Asmalı, şunları söyledi:

"Son 20 yılda atılan büyük yatırım adımları sonuç veriyor ve savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar ülkemiz bugün devasa hamleler gerçekleştirebiliyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesindedir."

İş dünyasını birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet eden Asmalı, "Terörden arındırılmış bir Türkiye, sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir. MÜSİAD olarak, tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını, bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu süreçte bir ve beraber olarak ülkemizin refahına karşı oynanacak tüm oyunları, hep birlikte bozmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde toparlanma başlandığını ve cari açığın düştüğünü kaydeden Asmalı, "Ekonomide toparlanma başladı. Cari açığımız düşüyor, Merkez Bankası rezervleri artmaya başladı, Kur korumalı mevduat sorun olmaktan çıkıyor, dış finansman maliyeti oldukça azaldı. CDS primlerimiz düştü, reyting kuruluşları kredi notumuzu arttırdı." dedi.

Enflasyonda düşüşlerin yaşandığını ifade eden Asmalı, "Tüm ekonomi yönetimine bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu olumlu gelişmelere karşı, yüksek enflasyon karşı karşıya olduğumuz en önemli sorundur. Çok şükür uzun aradan sonra enflasyon yüzde 40'ın altına düştü. Bu konuda büyük bir mücadele yürütülüyor. Bizler de buna destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.