Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi Kiremithane Caddesi'nde çalışma yapan H.İ. ile M.Y.Y. elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Adıyaman Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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