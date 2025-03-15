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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:16
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.

        Fatih Mahallesi Kiremithane Caddesi'nde çalışma yapan H.İ. ile M.Y.Y. elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Adıyaman Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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