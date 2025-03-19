Adıyaman'da sürü halindeki dağ keçileri görüntülendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Besni Kaymakamlığı ekipleri, Sugözü Orman Parkı'nda dağın yamacında otlanan dağ keçilerini gördü.
Sürü halinde otlanan yaklaşık 20 dağ keçisi, ekiplerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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