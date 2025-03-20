Adıyaman Valisi Osman Varol kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla ve başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Adıyaman'daki huzur ve hoşgörü atmosferini vatandaşımızın sakin yaşamını bozmaya çalışan tüm yapılanmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ısrarlı, gayretli bir biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay içerisinde çok çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik Bunlardan bir tanesi okul giriş çıkışları ve NARVAS ihbarları yönelik şok uygulaması gerçekleştirdik. Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik olarak bir huzur uygulaması gerçekleştirdik. Park bahçe ve motosiklet uygulaması bir adet gerçekleştirdik."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aranan şahıslara önem verdiğini aktaran Vali Varol, "Aranan şahısların yakalanmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında da geçtiğimiz ay içerisinde 87'si kesinleşmiş hapis cezası ile olmak üzere toplam 402 tane aranan şahsı ilimizde yakaladık. İl giriş çıkış uygulama noktalarımızda 34 bin 273 şahıs sorgusu 4 bin 185 araç denetimi yapılmıştır." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman katıldı.