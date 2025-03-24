Adıyaman'da inşaatta çöken iskeleden düşen 2 işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da yapımı süren inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Adıyaman'da yapımı süren inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Sümerevler Mahallesi'nde, 5 katlı inşaatın 2'nci katında iskele üzerinde çalışan Ahmet K. ve Mevlana G. halatın kopması sonucu düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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