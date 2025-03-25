Adıyaman'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
–Gölbaşı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 25.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:16
–Gölbaşı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y.K.K. idaresindeki 02 ER 048 plakalı tır, Yarbaşı köyü yakınlarında İ.M. idaresindeki 48 V 8936 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobildeki Orhan Deniz hayatını kaybetti.
Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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