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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:32
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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        K.Y. idaresindeki 44 KR 822 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Ağaçkonak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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