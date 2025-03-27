Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
K.Y. idaresindeki 44 KR 822 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Ağaçkonak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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