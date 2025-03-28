Adıyaman'da ramazan boyunca Filistin'e 8 milyon 350 bin liralık bağış yapıldı

Adıyaman’da, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı boyunca sürdürülen yardım kampanyasında, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla Filistin için 8 milyon 350 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

Adıyaman Valiliğinin izniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "El Ele" kampanyası kapsamında, kent genelindeki okullarda büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

Öğrenciler, kampanya sürecinde hem maddi destek sağladı hem de duygularını mektuplar ve çizimlerle ifade etti.

Bazı öğrenciler kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını bağışlarken, bazıları ise ailelerinin fitre ve zekatlarını Filistinli kardeşleri için okula getirdi. Toplanan zarfların birçoğunda çocukların kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar ve Gazze'ye destek mesajları da yer aldı.

Mevlana Ortaokulu'nda öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katkısıyla yaklaşık 100 bin lira toplanırken, kent genelindeki tüm okullardan toplanan yardım miktarı 8 milyon 350 bin lirayı geçti.

6'ıncı sınıf öğrencisi Kadir Ekici, yaz tatilinde bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 780 lirayı bağışladı. Aynı okuldan Bünyamin Han'ın ailesi ise bu yıl ki 7 bin 500 liralık zekatlarını çocukları aracılığıyla okula ulaştırdı.