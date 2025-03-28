Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da ramazan boyunca Filistin'e 8 milyon 350 bin liralık bağış yapıldı

        Adıyaman'da, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı boyunca sürdürülen yardım kampanyasında, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla Filistin için 8 milyon 350 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da ramazan boyunca Filistin'e 8 milyon 350 bin liralık bağış yapıldı
        ABONE OL

        Adıyaman’da, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı boyunca sürdürülen yardım kampanyasında, öğrenciler ve öğretmenlerin katkılarıyla Filistin için 8 milyon 350 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

        Adıyaman Valiliğinin izniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "El Ele" kampanyası kapsamında, kent genelindeki okullarda büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

        Öğrenciler, kampanya sürecinde hem maddi destek sağladı hem de duygularını mektuplar ve çizimlerle ifade etti.

        Bazı öğrenciler kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını bağışlarken, bazıları ise ailelerinin fitre ve zekatlarını Filistinli kardeşleri için okula getirdi. Toplanan zarfların birçoğunda çocukların kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar ve Gazze'ye destek mesajları da yer aldı.

        Mevlana Ortaokulu'nda öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katkısıyla yaklaşık 100 bin lira toplanırken, kent genelindeki tüm okullardan toplanan yardım miktarı 8 milyon 350 bin lirayı geçti.

        6'ıncı sınıf öğrencisi Kadir Ekici, yaz tatilinde bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 780 lirayı bağışladı. Aynı okuldan Bünyamin Han'ın ailesi ise bu yıl ki 7 bin 500 liralık zekatlarını çocukları aracılığıyla okula ulaştırdı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere, kampanyanın gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğünü belirtti.

        Kampanya kapsamında 8 milyon lirayı aşkın tutar elde ettiklerini aktaran Tosun, "Kampanyamız yaklaşık bir aydır sürüyor. Şu ana kadar ulaşılan bağış miktarı 8 milyon 350 bin lira. Deprem yaşamış bir şehirde böyle bir rakama ulaşmak çok anlamlı. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve özellikle duyarlılık gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bisiklet almak için biriktirdiği parasını, fitresini, zekatını bağışlayan öğrencilerimiz var. Bu çocuklarımız, Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalmayarak büyük bir vicdan örneği sergiliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi
        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi
        Adıyaman'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi
        Adıyaman'da aracın kaputunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı...
        Adıyaman'da aracın kaputunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı