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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:15
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Z.G. idaresindeki 27 HZ 224 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 27 AUB 263 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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