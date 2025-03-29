Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Z.G. idaresindeki 27 HZ 224 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 27 AUB 263 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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