Adıyaman'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.E. yönetimindeki 02 AAP 428 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 1. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 KC 338 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile bir yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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