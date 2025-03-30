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        Adıyaman'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:35
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        Adıyaman'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.E. yönetimindeki 02 AAP 428 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 1. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 KC 338 plakalı araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile bir yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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