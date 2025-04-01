Atatürk Barajı Göletinde kaybolan kişi aranıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

AFAD, Sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Arkadaşları tarafından bulunamayan Yılmaz için 112 Acil Servisten destek istendi.

İlçeye bağlı Belören Köyü civarında, dün iki arkadaşıyla piknik yapmaya ve balık tutmaya giden Hüseyin Yılmaz (34), tekneyle ağ dağıtırken geri gelmedi.

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