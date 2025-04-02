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        Dünya mirası Nemrut Dağı'nı bayramda 6 bin kişi ziyaret etti

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda 6 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:55
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        Dünya mirası Nemrut Dağı'nı bayramda 6 bin kişi ziyaret etti
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda 6 bin kişi ziyaret etti.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'nı günde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

        Alkan, "Nemrut Dağı'nda Ramazan Bayramı'ndan dolayı ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Bayram tatilinde 3 günde yaklaşık 6 bin kişi burayı ziyaret etti. Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler burada güneşin doğuşunu ve batışını izlemekte. Ziyaretçiler, 2 bin 220 metre yükseklikteki heykelleri görerek buradan mutlu ayrılıyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Aslı Çelik, Manisa'dan geldiğini, ilk kez Nemrut Dağı'nı gördüğünü ve çok beğendiğini belirtti.

        Necmiye Sevim ise 2 bin yıllık devasa heykellerden çok etkilendiğini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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