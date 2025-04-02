Dünya mirası Nemrut Dağı'nı bayramda 6 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda 6 bin kişi ziyaret etti.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'nı günde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Alkan, "Nemrut Dağı'nda Ramazan Bayramı'ndan dolayı ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Bayram tatilinde 3 günde yaklaşık 6 bin kişi burayı ziyaret etti. Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler burada güneşin doğuşunu ve batışını izlemekte. Ziyaretçiler, 2 bin 220 metre yükseklikteki heykelleri görerek buradan mutlu ayrılıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Aslı Çelik, Manisa'dan geldiğini, ilk kez Nemrut Dağı'nı gördüğünü ve çok beğendiğini belirtti.

Necmiye Sevim ise 2 bin yıllık devasa heykellerden çok etkilendiğini dile getirdi.