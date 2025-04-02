Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Sayören Köyünde bir düğün töreni sırasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, bıçak ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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