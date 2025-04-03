Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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