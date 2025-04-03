Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası
        ABONE OL

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

        Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık S.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı