Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadelede narko ihbar hattı ve motosikletli timler devrede

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko ihbar hattı" ile motosikletli "Narko timler" hizmete alındı.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sistemin tanıtımı yapıldı.

Uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 0 501 412 02 02 numaralı ihbar ve WhatsApp hattı kuruldu.

Ayrıca, olaylara hızlı müdahale edebilmek için 2 motosikletli Narko tim görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini aralıksız sürdüğünü söyledi.

Motosiklet timlerinin uyuşturucu satıcılarına darbe vuracaklarını belirten Uzman, "Asayiş şubesindeki yunus polisleri gibi bizlerde Narko motosiklet timi kurduk. Daha hızlı olay yerine varıp gerekli çalışmaları yapacaklar. İhbar hattı dolayısıyla da aldığımız ihbarlara hızlı bir şekilde ulaşacağız. Adıyamanlı vatandaşlarımızdan ricamızdır olası narkotik olaylarını bize bildirsinler." dedi.