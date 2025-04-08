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        Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadelede narko ihbar hattı ve motosikletli timler devrede

        Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko ihbar hattı" ile motosikletli "Narko timler" hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:11
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        Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadelede narko ihbar hattı ve motosikletli timler devrede
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        Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko ihbar hattı" ile motosikletli "Narko timler" hizmete alındı.

        Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sistemin tanıtımı yapıldı.

        Uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 0 501 412 02 02 numaralı ihbar ve WhatsApp hattı kuruldu.

        Ayrıca, olaylara hızlı müdahale edebilmek için 2 motosikletli Narko tim görevlendirildi.

        İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Motosiklet timlerinin uyuşturucu satıcılarına darbe vuracaklarını belirten Uzman, "Asayiş şubesindeki yunus polisleri gibi bizlerde Narko motosiklet timi kurduk. Daha hızlı olay yerine varıp gerekli çalışmaları yapacaklar. İhbar hattı dolayısıyla da aldığımız ihbarlara hızlı bir şekilde ulaşacağız. Adıyamanlı vatandaşlarımızdan ricamızdır olası narkotik olaylarını bize bildirsinler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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