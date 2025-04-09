Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ayrıca park halindeki araçların üzerleri de tozla kaplandı.
Toz taşınımı dronla havadan görüntülendi.
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