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        Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

        Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:04
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        Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
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        Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ayrıca park halindeki araçların üzerleri de tozla kaplandı.

        Toz taşınımı dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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