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        Adıyaman'da köy halkından Gazze'ye yardım kampanyası

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira yardım toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:01
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        Adıyaman'da köy halkından Gazze'ye yardım kampanyası
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira yardım toplandı.

        İlçeye bağlı Yeşiltepe Köyü'nde din görevlisi Ahmet Öztürk'ün öncülüğünde Gazze'ye yardım kampanyası düzenlendi.

        Bu kapsamda köy halkı zekât ve fitrelerini Gazze halkı için bağışladı.

        Kampanya sonunda toplanan 200 bin lira, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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