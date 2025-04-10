Adıyaman'da köy halkından Gazze'ye yardım kampanyası

Kampanya sonunda toplanan 200 bin lira, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlilerine teslim edildi.

Bu kapsamda köy halkı zekât ve fitrelerini Gazze halkı için bağışladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira yardım toplandı.

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