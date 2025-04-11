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        Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:23
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        Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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        Adıyaman'da 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Şeref Cengiz İlkokulu'nda eğitim gören 15 öğrenci, dışarıdan aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 15 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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