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        Adıyaman yeni turizm sezonuna Cendere Köprüsü'nde "merhaba" dedi

        Adıyaman'da Turizm Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:07
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        Adıyaman yeni turizm sezonuna Cendere Köprüsü'nde "merhaba" dedi
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        Adıyaman'da Turizm Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında kentin tarihi ve turistik alanlarından biri olan 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde yerli ve yabancı ziyaretçilere karanfil dağıtıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılı turizm sezonunun başladığını belirtti.

        Hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle Nemrut Dağı'nda bir program gerçekleştiremediklerini ifade eden Yelken, kutlamaların Cendere Köprüsü'nde sürdüğünü söyledi.

        Geçen yılın turizm verilerini paylaşan Yelken, "2024 yılında Adıyaman'daki ören yerlerini 167 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. 2025 yılı itibarıyla turizm sezonunu açmış bulunmaktayız. Bu yıl hedefimiz, Adıyaman'da 400 ila 500 bin arasında ziyaretçiyi ağırlamak." dedi.

        Turizmin hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli bir ekonomik kaynak olduğunu vurgulayan Yelken, şöyle devam etti:

        "Turizm, ülkemiz için çok büyük bir gelir kapısıdır. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) verilerine göre, bir ilde 250 bin turistin konaklamalı olarak kalması durumunda, bu ilin ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolarlık bir katkı sağlanmaktadır. Bu yılki hedefimiz 500 bin turist ağırlamak. Eğer bu rakama ulaşırsak Adıyaman ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolarlık bir girdi sağlanmasını bekliyoruz."

        Yelken, kentin sahip olduğu kültürel miras ve doğal güzelliklerin turizm potansiyelini artırdığını belirterek, "Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia, Perre Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik kapsamında Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri de Cendere Köprüsü’nü ziyaret etti.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Turizm Haftası etkinliklerine öğrencilerle birlikte katılmanın önemine değinerek, "Öğrencilerimizin sahada deneyim kazanması ve kentin turizm değerlerini yerinde görmesi, akademik bilgilerini pekiştirmeleri açısından son derece kıymetlidir." dedi.

        Öğrencilerden Tuğçe Aslan ise Cendere Köprüsü'nü ilk kez gördüğünü belirterek, "Tarihe ve arkeolojiye karşı ilgim var. Burası gerçekten büyüleyici bir yer. Adıyaman'ın böyle değerlere sahip olması gurur verici." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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