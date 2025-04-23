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        Adıyaman'da projeye aykırı inşaata müdahale edildi

        Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde inşa edilen bir yapının inşaatını durdurarak, yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:15
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        Adıyaman'da projeye aykırı inşaata müdahale edildi
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        Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde inşa edilen bir yapının inşaatını durdurarak, yıkımını gerçekleştirdi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Turgut Reis Mahallesi'nde yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından kentte yürütülen yeniden inşa sürecinin sıkı denetim altında devam ettiğini söyledi.

        Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için ekiplerin sahada aktif görev aldığını ifade eden Ergezen, "Kentte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya kesinlikle göz yummuyoruz. Ekiplerimiz, projeye uygunluk kontrollerini titizlikle yürütüyor." dedi.

        Ergezen, şunları kaydetti:

        "Zemin artı dört kat olarak projelendirilen bir yapının inşaatı sırasında aykırı uygulamalara rastlandı. Bölgeye ekiplerimizle birlikte intikal ederek inşaatı durdurduk. Zemin katta yapılan betonarme kolonlar projeye uygun olmadığı için yıkımını gerçekleştirdik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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